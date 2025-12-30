Tragico schianto sull’Autostrada A26, ancora proteste e denunce

Genova – E’ stato riaperto solo a tarda notte il tratto dell’Autostrada A26 Voltri – Gravellona Toce bloccato ieri sera per un gravissimo incidente che ha causato un morto e 26 feriti in un maxi tamponamento. Intorno alle 21 un pullman turistico, due camion e due autovetture si sono tamponate in rapida sequenza nel tratto di autostrada che passa nel territorio del comune di Mele, sul passo del Turchino, in direzione mare. Sul luogo era attivo un restringimento di carreggiata per lavori che interessano l’autostrada ormai da anni.

Il bilancio è grave: deceduto l’autista del pullman turistico e oltre 20 i feriti sullo stesso mezzo. Feriti anche a bordo delle due auto rimaste intrappolate tra i camion e il pullman. I vigili del fuoco hanno lavorato a lungo per estrarre i feriti dal groviglio di lamiere contorte e purtroppo per liberare il corpo del conducente del pullman che è deceduto nell’impatto violentissimo.

Sul posto anche diverse ambulanze e due automediche del 118 che hanno faticato a raggiungere la posizione a causa della chiusura del tratto autostradale che ha causato code di chilometri.

Soccorsi i feriti e trasportato in obitorio l’autista del pullman, è stato necessario rimuovere i veicoli e ripristinare la sicurezza del tratto di autostrada che è rimasto chiuso diverse ore.

In corso la ricostruzione della dinamica dell’incidente ma le assocazioni dei Consumatori e dei trasportatori tornano a puntare il dito contro cantieri interminabili e pericolosi restringimenti di carreggiata che vanno avanti ormai da anni.