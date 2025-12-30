Meteo Liguria, in arrivo aumento delle nuvole e calo delle temperature

Il campo di alta pressione che proteggeva il Nord Italia e la Liguria dalle perturbazioni atlantiche si sta rapidamente indebolendo e lascia via via spazio aperto all’ingresso di correnti d’aria decisamente più fredda proveniente dai quadranti nord-orientali.

Previste condizioni di variabilità atmosferica, accompagnate da un calo delle temperature nell’ultimo giorno dell’anno.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per la giornata di oggi, martedì 30 dicembre 2025:

al primo mattino, il cielo si presenterà molto nuvoloso tra savonese, genovesato e spezzino; in tale contesto, non si escludono pioviggini durante gli addensamenti più consistenti.

Sull’imperiese e sui versanti padani occidentali, invece, il cielo sarà sereno o poco nuvoloso. Dalle ore centrali della giornata, si assisterà ad un rapido diradamento della copertura nuvolosa, con ampie schiarite associate anche sul settore centro-orientale.

Tuttavia, nel corso del pomeriggio è previsto un veloce incremento della nuvolosità sui versanti padani centro-occidentali.

In serata, non sono escluse locali e deboli precipitazioni associate, anche nevose fino a fondovalle.

Venti fino a metà giornata, deboli o moderati dai quadranti meridionali. Successivamente, si assisterà ad una rotazione della ventilazione, che, verso sera, tenderà a spirare da Nord, con rinforzi fino a forte sul settore centro-occidentale della costa.

Mare da poco mosso a mosso.

Temperature minime del mattino in aumento, specie nelle zone interne, massime stabili o in lieve calo ovunque. Temperature in decisa diminuzione nel corso della serata.

Sulla costa previste temperature minime tra +6°C/+12°C e massime tra +12°C/+15°C.

Nell’interno attese temperature minime tra -3°C/+6°C e massime tra +7°C/+11°C.