Progetto Gaslini diffuso, per Cgil sta tramontando, soprattutto a Ponente

Liguria – “I progetto per il Gaslini “diffuso” sta tramontando, specie a Ponente”. A denunciarlo la Cgil Funzione pubblica che denuncia come le criticità presenti in tutti i poli del Gaslini “diffuso”, in particolare a Savona e a Imperia, condizionano pesantemente il lavoro degli operatori con inaccettabili e gravi rischi per la loro sicurezza e per quella degli utenti.

Non è la prima volta che la Funzione Pubblica lancia un allarme sulle gravi criticità del progetto “Gaslini Diffuso” partito da Genova verso i territori del ponente ligure. Mentre la Direzione continua a comunicare numeri in crescita, sia in termini di ricoveri sia di attività ambulatoriale, il personale infermieristico è in costante diminuzione. Se la matematica

non è un’opinione, è facile comprendere chi stia pagando il prezzo di questa sperimentazione: lavoratrici, lavoratori e cittadini. La carenza di organico infermieristico è particolarmente grave a Imperia, dove dal mese di giugno i posti letto risultano dimezzati, ma la situazione è critica anche a Sanremo e Savona. In quest’ultima sede, dal mese di

dicembre, spesso i turni sono garantiti da una sola infermiera e un

operatore socio-sanitario, con un numero massimo di posti letto

occupabili che resta poco chiaro: otto, dieci, dodici?

Nelle intenzioni dei promotori l’obiettivo doveva essere quello di

“esportare il brand Gaslini” migliorando la qualità dell’assistenza. A

oltre due anni dall’inizio della sperimentazione però la Funzione

Pubblica Cgil rileva pesanti criticità su organici e organizzazione del

lavoro e chiede l’avvio immediato di un tavolo di confronto avente per

oggetto la sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori del Gaslini

Diffuso e la definizione di interventi concreti che ripristino

condizioni di lavoro dignitose a tutela del personale e a garanzia della

qualità delle cure sul territorio.