Autostrade, doppio incidente in A26: traffico di nuovo bloccato

Genova – Ancora una giornata da incubo lungo l’A26, la terza consecutiva degli ultimi giorni dopo i gravi sinistri stradali avvenuti ieri mattina e lunedì sera.

Questa mattina sono avvenuti due distinti incidenti, entrambi lungo la carreggiata che viaggia in direzione Genova, a pochi minuti di distanza l’uno dall’altro: il primo si è verificato ancora una volta nel tratto compreso tra Masone e il bivio con l’A10, mentre l’altro tra Ovada e Masone.

Al momento non si conosce la presenza di persone eventualmente ferite, ma appaiono pesantissime le ripercussioni sul traffico.

Nel primo caso sono già sei i chilometri di coda con decine di macchine e mezzi pesanti bloccati, mentre nel secondo caso i chilometri di coda sono tre (in aumento costante) con Autostrade che suggerisce a coloro che devono procedere verso sud di uscire dall’A26 ad Ovada e percorrere la viabilità ordinaria.

