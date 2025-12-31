Capodanno a Genova, gli auguri della sindaca Silvia Salis

Genova – La sindaca Silvia Salis ha pubblicato un video sui suoi canali social per fare gli auguri alla Città e ai cittadini per il prossimo anno.

«Si chiude un anno di grandi cambiamenti per la nostra città – ha evidenziato Salis – Abbiamo scelto la trasparenza come metodo di governo: assumerci la responsabilità anche di decisioni non popolari, ma governare dicendo ogni giorno le cose come stanno e lavorando ogni giorno per farle migliorare».

La sindaca ha ricordato che fin dall’inizio di questo ciclo amministrativo «siamo stati chiamati a risolvere la grave crisi di Amt, con oltre 200 milioni di debiti. La correttezza delle nostre scelte, anche difficili, per riportare l’azienda sui giusti binari è stata riconosciuta anche dal Tribunale. E abbiamo avviato un profondo rinnovamento anche in Amiu: l’azione dell’Amministrazione insieme al sostegno dei cittadini è fondamentale per avere una città pulita, all’altezza della sua bellezza».

Salis ha aggiunto che l’Amministrazione vuole «dare una grande attenzione al sociale, con 4 milioni in più già stanziati nel bilancio 2026, rafforzando servizi di prossimità e presa in carico delle fragilità». Inoltre, ha sottolineato che Genova dovrà essere sempre di più a misura di giovani e famiglie: «Iniziamo a costruire nuove aree gioco nei municipi e realizzeremo il progetto di un grande campus universitario».

La sindaca ha ricordato che «la riforma del decentramento ha mosso i primi passi: più personale e più fondi per il territorio. L’ascolto è fondamentale: per questo abbiamo rilanciato i sopralluoghi tematici e le giunte itineranti».

Salis ha poi richiamato la «grande attenzione allo sport», anche «come strumento di socialità e salute», e ha ricordato il lancio del progetto Sport Senior, con l’obiettivo di arrivare a 5.000 iscritti nel 2026. Il prossimo, ha proseguito, sarà «anche l’anno del rilancio dell’impiantistica sportiva, con il progetto di riqualificazione dello stadio Ferraris, del Carlini, ma anche con un’attenzione al Palasport, che deve tornare a essere un impianto fruibile per tutta la città».

La sindaca ha sottolineato, inoltre, che «l’anno che sta per iniziare sarà un anno di sfide cruciali, a partire dall’ex Ilva: vogliamo sapere quale sarà il futuro dei nostri impianti e dei nostri lavoratori». E ha espresso la volontà di «imprimere una svolta decisiva ai collegamenti all’interno della città e con il resto del Paese», con l’obiettivo di un nuovo progetto per la mobilità della Val Bisagno e un progetto di ampliamento della metropolitana. «Ma vogliamo anche più voli per il nostro aeroporto e più treni – ha aggiunto – Quello che è successo nelle ultime ore, con la cancellazione dei Frecciargento, non va bene. E vogliamo anche una data definitiva per l’apertura del Terzo Valico».

Nel 2026, Genova tornerà anche al centro della scena musicale. «Partiamo stasera con il concerto dei Pinguini Tattici Nucleari – ha ricordato Salis – e poi avremo Olly a giugno allo stadio Ferraris».

Salis ha concluso il video con una nota personale: «Questa è la prima fine anno da sindaca, esserlo è un onore e una grande responsabilità che porto avanti ogni giorno con la massima responsabilità e determinazione. Il calore che sento mi dà la forza per andare avanti con coraggio. Vi auguro un 2026 in cui Genova sappia rispondere ai vostri desideri e alle vostre aspettative. Vi assicuro che lavoreremo ogni giorno seguendo l’esortazione del papa che ci ha chiesto di diventare maestri del bene comune. Buon 2026, insieme».