Cipressa, sbranata per strada da cani lasciati liberi

Cipressa (Imperia) – La mascotte della palestra Karate Fitness sbranata per strada da due cani amstaff lasciati liberi dai padroni. Lo denuncia lo staff del centro sportivo segnalando un episodio che avrebbe potuto avere per vittima letteralmente chiunque.

Camilla, questo il nome dell’adorabile cagnolina è stata assalita per strada, improvvisamente e senza alcun motivo apparente da due cani di razza amstaff – simile al pitbull – che sarebbero stati liberi e senza guizaglio secondo quanto racconta il post del centro sportivo.

Camilla è stata sbranata sotto gli occhi degli accompagnatori che hanno cercato in ogni modo di sottrarre l’animale ai morsi feroci e letali dei due amstaff.

La cagnolina è morta tra atroci sofferenze e con ferite terribili che non le hanno dato scampo mentre tutto attorno erano grida disperate e richieste di aiuto.

La vicenda è stata denunciata alle forze dell’ordine anche perché non si tratterebbe del primo episodio preoccupante di aggressioni da parte dei due cani e il “caso” potrebbe finire in Tribunale ma, soprattutto resta la paura e l’angoscia delle persone che vivono nella zona e che sono letteralmente terrorizzate di quello che potrebbe succedere se gli animali dovessero aggredire un bambino o una persona sola e incapace di difendersi.

Nel post della associazione sportiva il dolore per la perdita della cagnolina Camilla, una vera e propria mascotte della palestra.

“Camilla per noi atleti, per noi del direttivo – si legge nel post – non era solo un cagnolino: era una compagna dolce, mite e discreta, pronta sempre per una nuova avventura e per un nuovo allenamento. Era quella presenza costante in palestra, pronta a salutarti all’ingresso con la sua codina scodinzolante e tanti baci, che ti forniva supporto anche nei momenti più duri e difficili della lezione, che ti regalava solo con la sua presenza gioia e calore.

Da sempre insegniamo alle persone che varcano la porta dell’ASD Karate Arma Taggia il rispetto delle norme ed il rispetto delle regole: Camilla se n’è andata proprio perché quelle regole, da parte di altri, non sono state rispettate, ma sono state ignorate completamente ed è stata sottovalutata da parte di tutti, autorità comprese, una situazione già ampiamente segnalata dai residenti della zona”.