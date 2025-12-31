mercoledì 31 Dicembre 2025
Genova, accusa un malore in piazza Caricamento: salvato dalla polizia locale

Redazione Liguria
Polizia Locale autoGenova – Attimi di grande paura si sono vissuti ieri pomeriggio, martedì 30 dicembre, in piazza Caricamento, dove un turista sceso da pochi minuti da un pullman ha accusato un malore.
Il tutto è accaduto sotto gli occhi di decine di passanti e altre persone del gruppo turistico, che hanno allertato alcuni agenti della polizia locale presenti sul posto. Uno ha avviato le operazioni di rianimazione dell’uomo, mentre l’altro ha raggiunto il defibrillatore situato nei pressi dell’Acquario.
L’intervento dei due agenti è stato decisivo e ha consentito ai sanitari del 118 giunti sul posto alcuni minuti dopo di trasportare l’uomo all’ospedale. Le sue condizioni sarebbero gravi, ma non si troverebbe più in pericolo di vita.
