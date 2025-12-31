Genova, raffiche sino a 69 km/h, cadono calcinacci alla Commenda di Prè

Genova – Forti raffiche di vento interessano la costa genovese dalla notte di ieri e sono numerosi gli interventi dei vigili del fuoco per rami pericolanti e caduta di calcinacci. Le forti raffiche sino a 69 km/h che hanno investito la zona del Porto Antico hanno causato la caduta di calcinacci dalla Chiesa di San Giovanni di Prè con rischio di ferire passanti.

Fortunatamente nessuno è stato colpito ma è stato necessario chiudere l’accesso a parte della strada per consentire le operazioni di bonifica e di controllo e per proteggere i passanti da possibili nuovi distacchi.

Vento forte che dovrebbe restare attivo anche per la serata di oggi e si moltiplicano gli appelli a non usare botti e fuochi d’artificio, specie in zona boschive o vicine a palazzi, per evitare il rischio molto concreto di incendi.

La Legge riconosce l’autore del lancio come responsabile di danni causati e può scattare una pesante richiesta danni oltre alle sanzioni e la denuncia penale.

Nella notte di Capodanno, poi, entra in vigore l’ordinanza che vieta l’uso ma anche la detenzione dei “botti” e la polizia locale effettuerà controlli con multe piuttosto salate.

Foto di Archivio