Genova, trovato con sette chili di botti e fuochi d’artificio in casa: denunciato

Genova – Un uomo è stato denunciato dai carabinieri dopo aver sparato botti e fuochi d’artificio dalla sua abitazione.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i quali erano impegnati in un servizio di controllo sul territorio.

All’interno dell’abitazione sono stati trovati sette chili tra fuochi d’artificio e botti nascosti, ossia due chili in più rispetto al limite di cinque chili consentito per legge.

L’uomo è stato denunciato: dovrà rispondere dell’accusa di detenzione di esplosivi ed esplosioni e accensioni pericolose. Il materiale ritrovato, invece, è stato interamente sequestrato.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]