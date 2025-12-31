mercoledì 31 Dicembre 2025
Genova, trovato con sette chili di botti e fuochi d’artificio in casa: denunciato

Redazione Liguria
0

carabinieri autoGenova – Un uomo è stato denunciato dai carabinieri dopo aver sparato botti e fuochi d’artificio dalla sua abitazione.
Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i quali erano impegnati in un servizio di controllo sul territorio.
All’interno dell’abitazione sono stati trovati sette chili tra fuochi d’artificio e botti nascosti, ossia due chili in più rispetto al limite di cinque chili consentito per legge.
L’uomo è stato denunciato: dovrà rispondere dell’accusa di detenzione di esplosivi ed esplosioni e accensioni pericolose. Il materiale ritrovato, invece, è stato interamente sequestrato.
