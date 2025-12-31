mercoledì 31 Dicembre 2025
Meteo Liguria, tempo stabile a Fine Anno ma arriva il freddo

Redazione Liguria
0

meteo Liguria mercoledì 31 dicembre 2025Correnti d’aria più fredda e secca proveniente dal nord-est europeo soffiano sul Nord Italia e in parte anche sulla Liguria portando un brusco calo delle temperature ma garantendo ancora stabilità prevalente con radi passaggi nuvolosi.
Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per la giornata di oggi, mercoledì 31 dicembre 2025:
al mattino lungo la fascia costiera il cielo sarà in prevalenza sereno o poco nuvoloso, mentre sui settori appenninici di Genova e Savona, ed in particolar modo tra la Valle Scrivia e la Val Bormida orientale, il cielo sarà coperto e su tali zone non escludiamo una spolverata di neve a quote comprese tra 300-400m.
Nel corso del pomeriggio anche in queste zone la nuvolosità andrà via via diradandosi mentre sulla fascia costiera proseguono condizioni di cielo sereno.
In serata parziale aumento della nuvolosità tra Genovese e Golfo del Tigullio.
Venti al mattino tramontana forte con raffiche tra 70-80 km/h in particolare negli sbocchi vallivi di Genova e Savona, più deboli altrove. Nel pomeriggio ventilazione in leggero calo.
Mare stirato sotto costa, mosso o molto mosso al largo.
Temperature in generale calo ovunque.
Sulla costa previste temperature minime tra +2°C/+8°C e massime tra +7°C/+12°C.
Nell’interno attese temperature minime tra -6°C/+3°C e massime tra +4°C/+8°C.

