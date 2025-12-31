mercoledì 31 Dicembre 2025
Treni, investimento mortale in Toscana: ritardi sulla Genova-La Spezia

Redazione Liguria
0

treno intercity ibridoGenova – Ritardi e disagi sulla circolazione ferroviaria lungo la linea Genova-La Spezia a causa di un investimento mortale avvenuto tra Massa e Carrara.
Sul posto sono giunti i tecnici di Trenitalia, i sanitari del 118 e l’Autorità Giudiziaria e sono in corso gli accertamenti necessari.
Pesanti ritardi sulla linea Genova-La Spezia che coinvolgono Regionali, InterCity e treni ad Alta Velocità. Ecco, di seguito, i treni Alta Velocità e Intercity direttamente coinvolti e attualmente fermi:
• FR 8606 Roma Termini (6:57) – Torino Porta Nuova (13:40)
• IC 505 Ventimiglia (6:37) – Roma Termini (14:33)
• IC 657 Milano Centrale (8:05) – Grosseto (14:33)
• IC 670 Livorno Centrale (12:38) – Milano Centrale (17:12)
• ICN 894 Reggio Di Calabria Centrale (22:17) – Torino Porta Nuova (15:40) del 30 dicembre.
