Treni, investimento mortale in Toscana: ritardi sulla Genova-La Spezia

Genova – Ritardi e disagi sulla circolazione ferroviaria lungo la linea Genova-La Spezia a causa di un investimento mortale avvenuto tra Massa e Carrara.

Sul posto sono giunti i tecnici di Trenitalia, i sanitari del 118 e l’Autorità Giudiziaria e sono in corso gli accertamenti necessari.

Pesanti ritardi sulla linea Genova-La Spezia che coinvolgono Regionali, InterCity e treni ad Alta Velocità. Ecco, di seguito, i treni Alta Velocità e Intercity direttamente coinvolti e attualmente fermi:

• FR 8606 Roma Termini (6:57) – Torino Porta Nuova (13:40)

• IC 505 Ventimiglia (6:37) – Roma Termini (14:33)

• IC 657 Milano Centrale (8:05) – Grosseto (14:33)

• IC 670 Livorno Centrale (12:38) – Milano Centrale (17:12)

• ICN 894 Reggio Di Calabria Centrale (22:17) – Torino Porta Nuova (15:40) del 30 dicembre.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]