Isola del Cantone (Genova) – Nevica sul tratto di autostrada A7 che attraversa le montagne che separano la Liguria dal Piemonte. Fiocchi bianchi nel tratto tra Isola del Cantone e Serravalle con precipitazioni nevose in aumento secondo le previsioni meteo.
In serata la situazione dovrebbe acuirsi con nevicate in aumento specie sopra i 5-600 metri.
Al momento non si segnalano particolari criticità ma si ricorda l’obbligo di viaggiare con catene a bordo e il consiglio di procedere con cautela, diminuendo la velocità, per il rischio di scivolamento per presenza di nevischio a terra.
Autostrada A7, neve tra Isola del Cantone e Serravalle
