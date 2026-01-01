giovedì 1 Gennaio 2026
Vesima, cadavere sugli scogli a Punta Nave

Redazione Liguria
capitaneria di portoGenova – Indagini sul ritrovamento, questa mattina, del corpo senza vita di un giovane pescatore tra gli scogli di Vesima, nell’estremo ponente genovese. Il macabro ritrovamento da parte di alcuni passanti che hanno notato il corpo tra gli scogli ed hanno subito chiamato i soccorsi.
All’arrivo dell’ambulanza e dell’automedica, però, per il giovane non c’era più nulla da fare e il cadavere è strato recuperato e trasferito in obitorio per le verifiche del medico legale sulle cause di morte.
Non è chiaro infatti se il giovane sia caduto o sia stato colpito da un malore mentre stava perscando sugli scogli nella zona di Punta Nave.
Sul posto anche la Capitaneria di Porto che ha iniziato le prime indagini anche ascoltando altri pescatori e passanti.

