Genova, oltre 30 interventi di soccorso nella notte di Capodanno

Vigilia e notte di Capodanno di grande impegno per la Croce Bianca Genovese che, oltre a garantire la copertura della Sede centrale (con tre squadre) e del Distaccamento Carignano, ha curato l’assistenza sanitaria agli eventi in Piazza della Vittoria (sotto il coordinamento di Anpas Liguria e unitamente ad altre consorelle), mettendo anche a disposizione il proprio ambulatorio mobile per il primo soccorso.

Sul fronte dell’emergenza sanitaria territoriale sono stati numerosi gli interventi -quasi 30- concentrati soprattutto fra la tarda serata e la notte. Tra questi segnaliamo in particolare:

Intorno alle 00:20 il Distaccamento Carignano è intervenuto in codice rosso in Piazza delle Erbe, unitamente all’automedica Golf 1, per soccorrere un ragazzo di 19 anni che a causa dell’esplosione di un artificio pirotecnico durante il maneggio ha subito l’amputazione di tre dita di una mano, recuperate dai soccorritori. È stato ospedalizzato in codice giallo al S. Martino ove ha subito un intervento chirurgico.

* Alle 22:30 il Distaccamento Carignano è stato inviato in via di Sottoripa, presso una pizzeria, ove un dipendente ha riferito di essere stato aggredito da un ragazzo che si è poi dato alla fuga. Un pizzaiolo 29enne è stato ospedalizzato in codice giallo presso il Galliera; sul posto la Polizia di Stato per ricostruire la vicenda.

* Pochi minuti dopo, in via di San Donato, un equipaggio dalla sede centrale ha soccorso un ragazzo di circa 20 anni -in stato di alterazione psicofisica- per epistassi, presumibilmente in conseguenza di una lite. Le indagini chiariranno se si trattasse dell’aggressore di cui all’intervento precedente.

* All’1:00 in Piazza Rossetti una ragazzina di 16 anni è stata soccorsa per stato di ebbrezza e condotta in codice verde al Galliera. Complessivamente sono stati quattro gli interventi per intossicazione etilica portati a termine da nostri equipaggi.

Concerto in piazza senza particolari interventi di rilievo, assistenza conclusa alle ore 3:00 circa.