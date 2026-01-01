Meteo Liguria, inizio d’anno con aumento delle nuvole e piovaschi

Il nuovo anno inizia con le nuvole e possibili deboli precipitazioni in Liguria, specie nella zona centro-orientale, con le correnti di aria fredda che soffiano sul nord Italia e un ricarico umido che invece arriva dal Mar Ligure. Possibili nuove nevicate oltre i 7-800m sull’Appennino.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per la giornata di oggi, giovedì 1 gennaio 2026:

Al mattino la rotazione dei flussi dai quadranti meridionali determinerà un aumento di umidità nei bassi strati, con conseguente formazione di nubi basse che dal mare saliranno verso la parte centro-orientale della regione.

Prime precipitazioni a partire da metà mattinata sul settore centrale, a carattere nevoso in zona Aveto-Trebbia a partire da 7-800m; cieli nuvolosi a levante e sereni ponente in questo frangente.

Nel pomeriggio precipitazioni dal Genovesato verso est, a carattere moderato sul Tigullio e relativo entroterra, con q.n. in aumento a 1000-1100m; velature in transito a ponente dal tardo pomeriggio.

Venti inizialmente a regime di Scirocco sul centro-levante, dai quadranti settentrionali su Savonese ed Imperiese.

Dal pomeriggio e in serata Libeccio teso , con forti raffiche sul mare davanti all’Imperiese e sui capi esposti (Capo Mele).

Mare poco mosso al mattino, da mosso a molto mosso nel pomeriggio e in serata.

Temperature minime in generale calo, massime stazionarie.

Sulla costa previste temperature minime tra +2°C/+9°C e massime tra +11°C/+13°C.

Nell’interno attese temperature minime tra -5°C/+2°C e massime tra +2°C/+7°C.