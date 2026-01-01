A Savona il primo nato della Liguria, benvenuta Divine

Savona – E’ una bambina la prima nata in Liguria nel 2026. Divine Nosakhare è venuta al mondo un minuto esatto dopo la mezzanotte all’ospedale San Paolo e pesava 3 chili e 660 grammi.

Mamma Rita, di origini nigeriane, è stata aiutata nel parto dalle ostetriche Maria Teresa De Francesco e Giorgia Roascio e dalla ginecologa Laura Renda.

Madre e piccola stanno bene e hanno ricevuto gli auguri del presidente della Regione Liguria Marco Bucci che ha voluto celebrare il primo nato del 2026 in Liguria con un post sui canali social.

“Il 2026 si apre in Liguria con la nascita di Divine, un segno concreto di fiducia nel futuro – ha dichiarato il Presidente della Regione Liguria Marco Bucci – A lei e alla sua famiglia rivolgo, a nome di tutta la Regione, i migliori auguri per un cammino di serenità, crescita e speranza”.

“Un ringraziamento sentito va alla ginecologa, alle ostetriche e a tutto il personale dell’Ospedale San Paolo di Savona – commenta l’assessore alla Sanità Massimo Nicolò – per la professionalità e l’attenzione con cui hanno accompagnato questo lieto evento, così come a tutti gli operatori sanitari che in Liguria hanno lavorato con dedizione e spirito di servizio anche durante questi giorni di festa. A Divine e alla sua mamma i più sinceri auguri di salute e serenità”.

