venerdì 2 Gennaio 2026
Imperia

Arma di Taggia, incendio in una baracca: intervento dei vigili del fuoco

Redazione Liguria
0

Baracca a fuoco Arma di TaggiaArma di Taggia (Imperia) – Attimi di paura si sono vissuti questa mattina, venerdì 2 gennaio, in via del Colle ad Arma di Taggia dove un incendio ha interessato una baracca.
L’allarme è stato lanciato da alcuni passanti, che hanno richiesto l’intervento dei soccorsi. Le fiamme e una densa coltre di fumo sono apparse visibili anche a diversi metri di distanza.
Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Sanremo, che nel giro di pochi minuti ha domato l’incendio riuscendo a limitare i danni alla sola proprietà e impedendo che si registrassero persone ferite o intossicate. Al momento rimane da chiarire la dinamica di quanto successo e la causa del rogo.
