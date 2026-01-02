Arma di Taggia, incendio in una baracca: intervento dei vigili del fuoco

Arma di Taggia (Imperia) – Attimi di paura si sono vissuti questa mattina, venerdì 2 gennaio, in via del Colle ad Arma di Taggia dove un incendio ha interessato una baracca.

L’allarme è stato lanciato da alcuni passanti, che hanno richiesto l’intervento dei soccorsi. Le fiamme e una densa coltre di fumo sono apparse visibili anche a diversi metri di distanza.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Sanremo, che nel giro di pochi minuti ha domato l’incendio riuscendo a limitare i danni alla sola proprietà e impedendo che si registrassero persone ferite o intossicate. Al momento rimane da chiarire la dinamica di quanto successo e la causa del rogo.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]