venerdì 2 Gennaio 2026
Grave incidente ad Albaro, due ragazzi in codice rosso

Redazione Liguria
albaro genova incidente 2 gennaio 2026Genova – Grave incidene, poco prima delle 17:30, nel quartiere di Albaro dove due scooter si sono scontrati per cause ancora da accertare all’incrocio tra piazza Leopardi e via Albaro.
A scontrarsi uno scooter di grossa cilindrata guidato da un 22enne ed un “cinquantino” condotto da un ragazzo di 16.
Nell’impatto, violentissimo, i due motociclisti sono stati sbalzati a terra riportando diverse gravi ferite.
Sul posto sono accorse le ambulaze della Croce Bianca Genovese insieme all’automedica Golf 1
Il conducente del cinquantino, un ragazzino di 16 anni, ha riportato un trauma facciale e traumi ad una gamba.
Il giovane alla guida dello scooter, un 22enne, ha subito un sospetto trauma cranico in condizioni di parziale incoscienza fino all’arrivo in struttura.

Sono stati entrambi spinalizzati e ospedalizzati in codice rosso per dinamica presso il Pronto soccorso del Policlinico San Martino.

Il passeggero dello scooter ha avuto la prontezza di riflessi di lanciarsi a terra prima dell’impatto evitando le conseguenze peggiori; ha rifiutato il trasporto in ospedale.

Sul posto la Polizia Locale con le pattuglie distrettuali e la Sezione Infortunistica per la ricostruzione della dinamica e la gestione della viabilità.

