Liguria, da domani iniziano i saldi invernali

Liguria – Torna a partire dalla giornata di domani, sabato 3 gennaio, il periodo dei saldi invernali. Gli sconti e le offerte nei negozi scatteranno domani in Liguria e in tutta Italia, con le uniche eccezioni della Valle d’Aosta (dove iniziano oggi) e del Trentino Alto Adige (dove avranno inizio giovedì 8 gennaio).

In tutto il paese si tratta di un giro di affari che potrebbe sfiorare i 5 miliardi di euro, con più della metà delle famiglie pronte che saranno coinvolte acquistando dei prodotti in saldo.

Il periodo dei saldi nella nostra regione durerà fino a lunedì 16 febbraio 2026, per un totale di circa un mese e mezzo.

