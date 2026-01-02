venerdì 2 Gennaio 2026
Liguria, da domani iniziano i saldi invernali

Redazione Liguria
0

saldi, pacchetti, black fridayLiguria – Torna a partire dalla giornata di domani, sabato 3 gennaio, il periodo dei saldi invernali. Gli sconti e le offerte nei negozi scatteranno domani in Liguria e in tutta Italia, con le uniche eccezioni della Valle d’Aosta (dove iniziano oggi) e del Trentino Alto Adige (dove avranno inizio giovedì 8 gennaio).
In tutto il paese si tratta di un giro di affari che potrebbe sfiorare i 5 miliardi di euro, con più della metà delle famiglie pronte che saranno coinvolte acquistando dei prodotti in saldo.
Il periodo dei saldi nella nostra regione durerà fino a lunedì 16 febbraio 2026, per un totale di circa un mese e mezzo.
——————————————————————————————————
