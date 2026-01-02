Savona – I Vigili del fuoco del comando di Savona aprono le porte della caserma di via Nizza 35 a tutti i bambini, alle loro famiglie e a tutta la cittadinanza il 6 gennaio 2026, per festeggiare insieme l’Epifania, con l’immancabile arrivo della Befana alle ore 15.30.
Dalle 14 i più piccoli potranno cimentarsi nel ruolo di “pompieri”, grazie all’intervento dell’associazione pensionati dei vigili del fuoco con la famosissima “Pompieropoli”.
Potranno arrampicarsi sulla parete del “castello di manovra”, assistere a diverse simulazione di intervento, dalla terra al mare, ed infine riscaldarsi con la cioccolata calda.
Speranzosi di una partecipazione numerosa, i Vigili del fuoco vi porgono i loro più sinceri auguri di buone feste e vi danno appuntamento al 6 di gennaio.
——————————————————————————————————
Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!
Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it
Seguici sulla pagina Facebook
Iscriviti al canale whatsapp
Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads
Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]
Savona, il 6 gennaio i vigili del fuoco accolgono famiglie e bambini in caserma
Savona – I Vigili del fuoco del comando di Savona aprono le porte della caserma di via Nizza 35 a tutti i bambini, alle loro famiglie e a tutta la cittadinanza il 6 gennaio 2026, per festeggiare insieme l’Epifania, con l’immancabile arrivo della Befana alle ore 15.30.