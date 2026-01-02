venerdì 2 Gennaio 2026
Savona, il 6 gennaio i vigili del fuoco accolgono famiglie e bambini in caserma

Redazione Liguria
Befana Vigili del FuocoSavona – I Vigili del fuoco del comando di Savona aprono le porte della caserma di via Nizza 35 a tutti i bambini, alle loro famiglie e a tutta la cittadinanza il 6 gennaio 2026, per festeggiare insieme l’Epifania, con l’immancabile arrivo della Befana alle ore 15.30.
Dalle 14 i più piccoli potranno cimentarsi nel ruolo di “pompieri”, grazie all’intervento dell’associazione pensionati dei vigili del fuoco con la famosissima “Pompieropoli”.
Potranno arrampicarsi sulla parete del “castello di manovra”, assistere a diverse simulazione di intervento, dalla terra al mare, ed infine riscaldarsi con la cioccolata calda.
Speranzosi di una partecipazione numerosa, i Vigili del fuoco vi porgono i loro più sinceri auguri di buone feste e vi danno appuntamento al 6 di gennaio.
