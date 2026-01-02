Tragedia in Svizzera, è morto il genovese Emanuele Galeppini

Genova – É morto Emanuele Galeppini, ragazzo che avrebbe compiuto 17 anni in questo mese di gennaio e che si trovava a Crans-Montana in Svizzera per festeggiare il Capodanno.

Il giovane si trovava all’interno del locale Le Constellation al momento del tragico incendio, che per il momento è costato la vita a 47 persone, per lo più giovanissimi.

Nelle scorse ore le Autorità svizzere hanno fatto sapere che tra i feriti almeno 80 si trovano in gravi condizioni e che al momento risulta molto complicato identificare sia i morti che gli stessi feriti.

Galeppini era nato a Genova nel gennaio del 2009 e viveva da alcuni anni insieme alla famiglia a Dubai, fino a ieri il suo nome compariva nell’elenco dei dispersi pubblicato dalla Farnesina. Sempre ieri il padre Edoardo aveva rivolto un appello intervenendo ad una trasmissione su Rete 4, chiedendo aiuto a chiunque potesse avere informazioni sulle sorti dei figlio.

“La Federazione Italiana Golf piange la scomparsa di Emanuele Galeppini, giovane atleta che portava con sé passione e valori autentici. In questo momento di grande dolore, il nostro pensiero va alla sua famiglia e a tutti coloro che gli hanno voluto bene. Emanuele, rimarrai per sempre nei nostri cuori”, è stato il messaggio condiviso dalla Federazione Italiana Golf.

Le prime ricostruzioni della tragedia

Iniziate anche le indagini sulla tragedia costata la vita a decine di persone, in larga parte giovani e giovanissimi che stavano festeggiando il Capodanno.

Dalle prime ricostruzioni sembra che all’interno del locale sia divampato un furioso incendio forse scatenato dalle “candeline” usate per accompagnare le bottiglie di champagne ordinate ai tavoli (un’usanza di alcuni locali).

Nel rogo potrebbero aver preso fuoco i materiali usati per inosonorizzare il locale o il legno che ricopriva gran parte delle pareti.

Alcuni testimoni hanno raccontato che la folla si era ammassata su quella che potrebbe essere l’unica scalinata che porta all’uscita e questo potrebbe aver causato il blocco della via di fuga a causa del panico.

Certamente le indagini dovranno stabilire se il numero delle persone presenti era compatibile con i limiti imposti dalle normative.

