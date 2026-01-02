Treni, prossima settimana in arrivo il primo sciopero del 2026: le info

Liguria – La prossima settimana scatta il primo sciopero del trasporto ferroviario del nuovo anno.

La protesta riguarderà i lavoratori di Trenitalia e di Ferrovie dello Stato, che incroceranno le braccia per uno sciopero indetto dalle sigle sindacali che inizierà alle ore 21:00 di venerdì 9 gennaio e proseguirà fino alle ore 21:00 di sabato 10 gennaio.

Un inizio di weekend con pesanti disagi, quindi, è atteso lungo tutta la rete ferroviaria italiana e della Liguria.

A rimanere coinvolti saranno i treni Regionali, gli Intercity e i convogli ad Alta Velocità che per ventiquattr’ore potranno subire ritardi, cancellazioni o limitazioni di percorso con ripercussioni che potrebbero farsi sentire anche nelle ore immediatamente precedenti o successive a quelle indicate per la protesta.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]