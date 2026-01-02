Tunnel sotto il Porto di Genova, approvato progetto esecutivo

Genova – Il progetto esecutivo per la costruzione del tunnel sotto il porto è stato approvato ed ora partirà la gara d’appalto per la sua realizzazione concreta.

Con l’adozione del Decreto ministeriale n. 1/2026 è stato approvato il progetto esecutivo del Tunnel Subportuale di Genova. Un passaggio decisivo che consente da oggi la pubblicazione della gara pubblica e l’avvio concreto della fase realizzativa dell’opera.

Si tratta di un’infrastruttura strategica per la città, destinata a migliorare in modo strutturale la mobilità urbana, ridurre il traffico di attraversamento e rafforzare il rapporto tra porto e tessuto urbano, aprendo al tempo stesso nuove prospettive di riqualificazione per Genova.

Con questo atto si mantiene l’impegno assunto con la città e il territorio, trasformando un progetto atteso da anni in un intervento finalmente cantierabile, nel segno dello sviluppo, della sostenibilità e della competitività del sistema genovese.