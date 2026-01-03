Aerei, prossima settimana il primo sciopero del 2026: le info

Liguria – Con la fine delle festività natalizie a partire dalla prossima settimana andranno in scena anche i primi scioperi dell’anno solare.
Oltre a quello che riguarderà il trasporto ferroviario per ventiquattr’ore dal 9 al 10 gennaio, si fermerà anche il trasporto aereo con possibili ripercussioni su tutto il territorio nazionale. I lavoratori ad incrociare le braccia saranno quelli di Vueling Airlines, dalle ore 10 alle 18, quelli di Easyjet, dalle 00.00 alle 23.59, e infine quelli di Assohandlers, dalle ore 13.00 alle ore 17.00.
Questo potrà causare ritardi, cancellazioni o limitazioni dei voli previsti su tutto il territorio nazionale e potrà causare disagi a tutti coloro che in quelle ore saranno in viaggio, con possibili ripercussioni anche nelle ore precedenti o successive alla protesta.
