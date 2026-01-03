Crans Montana, Fondazione Carige offre 50mila euro per le famiglie, polemiche social

Genova – Sta suscitando polemiche e molte discussioni, specie online, l’annuncio della Fondazione Carige di voler stanziare 50.000 euro per “supportare le famiglie coinvolte nella tragedia di Crans Montana” e per l’annunciata “raccolta fondi”.

Nella nota diffusa dalla Fondazione si legge che “il Consiglio di Amministrazione di Fondazione Carige, profondamente scosso per la tragedia di Crans Montana, che ha coinvolto anche giovani italiani e liguri, si è riunito d’urgenza deliberando un primo stanziamento di 50.000 euro per sostegno alle cure mediche e psicologiche ai ragazzi coinvolti nella tragedia e alle loro famiglie”.

Una decisione che suscita però qualche discussione, considerando che il locale dove è avvenuta la tragedia è uno dei più rinomati ed esclusivi della zona e che le immagini girate nel locale – inserite tra le ipotesi di indagine sull’origine del rogo – mostrano ragazzi intenti a festeggiare il Capodanno ordinando bottiglie di champagne accompagnate da candele scintillanti.

In molti, specie sui social, si domandano, pur nel rispetto della tragedia e delle innegabili e terribili sofferenze delle famiglie, se tali somme siano state stanziate anche per situazioni nelle quali le persone coinvolte sono ancora più bisognose di aiuto perchè in difficoltà economica e oggettivamente bisognose di supporto economico.

Critiche che, a loro volta, scatenano risposte di chi pensa che l’iniziativa sia comunque lodevole perché “vicina” a chi sta vivendo momenti di dolore.

Nei prossimi giorni, poi, Fondazione Carige contatterà imprese, istituzioni e associazioni di

categoria per ottenere ulteriori stanziamenti, in un’ottica di concreta solidarietà comunitaria

alle famiglie colpite. L’occasione, probabile, per nuove polemiche e discussioni.