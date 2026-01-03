Ferrada di Moconesi, incendio in una casa, famiglia evacuata

Ferrada di Moconesi (Genova) – Molta paura, tanti danni ma fortunatamente nessune ferito nel rogo divampato nel tardo pomeriggio di oggi in un’abitazione di via De Gasperi.

Improvvisamente la famiglia che abita nel locale ha visto denso fumo che invadeva l’abitazione ed ha chiamato il 112 per richiedere soccorso.

I Vigili del Fuoco sono accorsi dal distaccamento di Chiavari con squadra e autoscala e, dalla sede centrale, con una ulteriore squadra e il carro aria respirabile.

Per il tempo necessario alle operazioni di soccorso, gli inquilini sono rimasti fuori casa. Concluse le operazioni è stato necessario interdire la stanza coinvolta e quella soprastante. Nessuna persona è rimasta coinvolta.