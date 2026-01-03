sabato 3 Gennaio 2026
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeGenovaCronacaFerrada di Moconesi, incendio in una casa, famiglia evacuata
Notizie LiguriaGenovaCronaca

Ferrada di Moconesi, incendio in una casa, famiglia evacuata

Redazione Liguria
0

Vigili del Fuoco, pompieri, incendio interno localeFerrada di Moconesi (Genova) – Molta paura, tanti danni ma fortunatamente nessune ferito nel rogo divampato nel tardo pomeriggio di oggi in un’abitazione di via De Gasperi.
Improvvisamente la famiglia che abita nel locale ha visto denso fumo che invadeva l’abitazione ed ha chiamato il 112 per richiedere soccorso.
I Vigili del Fuoco sono accorsi dal distaccamento di Chiavari con squadra e autoscala e, dalla sede centrale, con una ulteriore squadra e il carro aria respirabile.
Per il tempo necessario alle operazioni di soccorso, gli inquilini sono rimasti fuori casa. Concluse le operazioni è stato necessario interdire la stanza coinvolta e quella soprastante. Nessuna persona è rimasta coinvolta.

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2026
ALTRE STORIE
Palazzo Reale Genova tramonto

Musei aperti e gratis domenica 4 gennaio

Cronaca
crans montana incendio

Crans Montana, Fondazione Carige offre 50mila euro per le famiglie, polemiche...

Cronaca
ambulanza soccorsi

Genova, coppia di turisti inseguita e rapinata in pieno Centro

Cronaca
ambulanza croce bianca genovese

Genova, lite a bottigliate in via Gramsci, 23enne in ospedale

Cronaca