Genova, lite a bottigliate in via Gramsci, 23enne in ospedale

Genova – Ancora eposidi di violenza nella zona di Caricamento dove, intorno alle 2,45 della scorsa notte un 23enne è stato colpito con una bottigliata al viso nel corso di una lite scoppiata per futili motivi.

Sul posto è accorsa l’ambulanza della Croce Bianca insieme all’automedica del 118 e il giovane è stato trovato sanguinante e dolorantte ed è stato soccorso.

Il ragazzo ha riportato due profondi tagli al viso ed è stato ricoverato in codice giallo al San Martino.

Indagini in corso per identificare l’autore delle ferite e per ricostruire le cause della lite.