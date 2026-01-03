sabato 3 Gennaio 2026
Genova, lite a bottigliate in via Gramsci, 23enne in ospedale

ambulanza croce bianca genoveseGenova – Ancora eposidi di violenza nella zona di Caricamento dove, intorno alle 2,45 della scorsa notte un 23enne è stato colpito con una bottigliata al viso nel corso di una lite scoppiata per futili motivi.
Sul posto è accorsa l’ambulanza della Croce Bianca insieme all’automedica del 118 e il giovane è stato trovato sanguinante e dolorantte ed è stato soccorso.
Il ragazzo ha riportato due profondi tagli al viso ed è stato ricoverato in codice giallo al San Martino.
Indagini in corso per identificare l’autore delle ferite e per ricostruire le cause della lite.

