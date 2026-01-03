sabato 3 Gennaio 2026
Meteo Liguria, in arrivo correnti fredde da nord e calo delle temperature

Redazione Liguria
0

meteo Liguria sabato 3 gennaio 2026Le correnti umide e miti di libeccio che hanno interessato la Liguria verranno sostituite nei prossimi giorni da venti freddi di matrice artica portando ad un nuovo marcato calo termico e forti venti settentrionali in particolare domani, domenica e lunedi ma senza precipitazioni.
Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per la giornata di oggi, sabato 3 gennaio 2026:
Nuvolosità alta e sottile interesserà gran parte della Liguria con il sole che potrebbe vedersi come dietro un vetro smerigliato.
Annuvolamenti bassi al mattino sui versanti padani centro-occidentali, in attenuazione durante il giorno.
Nel pomeriggio nubi in temporaneo aumento sullo Spezzino, ma senza fenomeni, per il resto situazione invariata
Venti che tendono a disporsi da nord anche moderato tra la notte e la mattinata sul settore centro-occidentale della costa, in attenuazione nel pomeriggio ed in nuovo rinforzo in serata. Venti moderati da sud-ovest al largo e sullo Spezzino.
Mare molto mosso per onda lunga da sud-ovest.
Temperature minime in calo lungo le coste, specie nelle aree soggette a travaso da nord, stazionarie nelle aree interne. Massime stazionarie o in locale diminuzione specie sul settore centrale costiero.
Sulla costa previste temperature minime tra +2°C/+8°C e massime tra +9°C/+12°C.
Nell’interno attese temperature minime tra -4°C/+1°C e massime tra +3°C/+7°C.

