Meteo Liguria, in arrivo correnti fredde da nord e calo delle temperature

Le correnti umide e miti di libeccio che hanno interessato la Liguria verranno sostituite nei prossimi giorni da venti freddi di matrice artica portando ad un nuovo marcato calo termico e forti venti settentrionali in particolare domani, domenica e lunedi ma senza precipitazioni.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per la giornata di oggi, sabato 3 gennaio 2026:

Nuvolosità alta e sottile interesserà gran parte della Liguria con il sole che potrebbe vedersi come dietro un vetro smerigliato.

Annuvolamenti bassi al mattino sui versanti padani centro-occidentali, in attenuazione durante il giorno.

Nel pomeriggio nubi in temporaneo aumento sullo Spezzino, ma senza fenomeni, per il resto situazione invariata

Venti che tendono a disporsi da nord anche moderato tra la notte e la mattinata sul settore centro-occidentale della costa, in attenuazione nel pomeriggio ed in nuovo rinforzo in serata. Venti moderati da sud-ovest al largo e sullo Spezzino.

Mare molto mosso per onda lunga da sud-ovest.

Temperature minime in calo lungo le coste, specie nelle aree soggette a travaso da nord, stazionarie nelle aree interne. Massime stazionarie o in locale diminuzione specie sul settore centrale costiero.

Sulla costa previste temperature minime tra +2°C/+8°C e massime tra +9°C/+12°C.

Nell’interno attese temperature minime tra -4°C/+1°C e massime tra +3°C/+7°C.