Befana dei Vigili del Fuoco ad Imperia

Imperia – Un grande successo di pubblico, oggi, 6 gennaio 2026, per la tradizionale Befana dei Vigili del Fuoco organizzata dal comando dei Vigili del Fuoco di Imperia e dall’Associazione nazionale Vigili del fuoco del Corpo nazionale con la collaborazione del Comune di Imperia.

La Befana è giunta dal mare a bordo di un gommone dei Vigili del fuoco ed è stata poi recuperata con l’impiego dell’autoscala e dall’alto ha lanciato caramelle ai tantissimi bambini intervenuti.

A disposizione dei più piccoli anche il percorso di Pompieropoli e ancora panettone e cioccolata calda distribuiti dal Comitato San Giovanni in collaborazione con l’Associazione Il Cuore di Martina, con l’intrattenimento musicale di Dj Tex.