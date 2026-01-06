Emergenza negli ospedali, gli studi medici ASL 3 aperti il 6 gennaio

Genova – Mentre continuano le emergenze negli ospedali cittadini, con pazienti ammassati sulle barelle, ambulanze bloccate e poco personale per seguire centinaia di casi ogni giorno, la Asl 3 genovese segnala gli Studi medici aperti in via straordinaria e gli ambulatori che fanno servizio anche oggi, martedì 6 gennaio, giorno dell’Epifania.

L’iniziativa, che ha preso il via durante il ponte dell’Immacolata, si pone come obiettivo di rendere disponibile un supporto straordinario nel periodo delle festività.

L’offerta è aperta a tutti i cittadini dell’area metropolitana, che possono rivolgersi ai Medici che compaiono nel link di seguito riportato, anche se diversi dal proprio Medico di Medicina Generale.

L’accesso è diretto, senza necessità di prenotazione, negli orari indicati. Il calendario copre tutti i Distretti sociosanitari di Asl3 da ponente a levante.

Diastretto 8

8.00 – 12.00 dott.ssa Debora Preti, Via Sauli Pallavicino 40/4 Arenzano

14.00 – 17.00 dott.ssa Debora Preti, Via Sauli Pallavicino 40/4 Arenzano

Distretto 9

8.00 – 12.00 dott. Gianluca Nattero, Via Ala 9 Sestri Ponente

14.00 – 17.00 dott.ssa Elena Gaggero, Via Borzoli 13 Sestri Ponente

Distretto 10

8.00 – 12.00 dott.ssa Rossana Olsen, Via Dellepiane 27 Ronco Scrivia

14.00 – 17.00 dott. Paolo Picco, Via Giacomo Poirè 13, Sant’Olcese

Distretto 11

8.00 – 12.00 dott. Matteo Donato, Via Giovanni Amendola 8/12 R Genova

14.00 – 17.00 dott.ssa Flavia Cardamone, Via Fossatello 4 1/2 Studio Medici Genova

Distretto 12

8.00 – 12.00 dott.ssa Beatrice Siciliano, Via Fereggiano 47/1 Genova

14.00 – 17.00 dott. Domenico Iannopollo, Piazzale Parenzo 3/2 Genova

Distretto 13

8.00 – 12.00 dott. Marco Di Bennardo, Via Swinburne 2/7 Genova

14.00 – 17.00 dott. Ruggero Filimbaia, Corso Europa 1130 Cancello Genova

Ambulatorio di prima accoglienza (codici a bassa complessità) presso l’Ospedale Gallino

L’ambulatorio è attivo tutti i giorni dalle 8 alle 20 in accesso diretto. Indirizzo: via O. Gallino 5 Genova Pontedecimo.

Servizio di urgenza odontoiatrica alla Fiumara

Attivo anche il Servizio di Urgenza Odontoiatrica (S.U.O.) in accesso diretto e senza impegnativa presso il Palazzo della Salute di Fiumara. L’ambulatorio è aperto il sabato, la domenica, e nei giorni festivi dalle ore 8 alle ore 12.30 (ultimo accesso ore 12.00). Indirizzo: via Operai 80 Genova Sampierdarena.