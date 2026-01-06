Emergenza Vespa velutina a Genova, nuovo nido a Struppa

Genova – Un nuovo nido di Vespa “killer” velutina è stato individuato nel quartiere di Struppa. La grossa palla di color grigio cartone è stata avvistata in cima ad un grosso albero, nella zona di salita dei Serroni, alle spalle del Giro del Fullo. La segnalazione dei Cittadini conferma che la zona di Struppa è ormai terra di conquista per il pericoloso calabrone asiatico visto che già nel 2024 in zona erano stati segnalati ben due nidi che, in linea d’aria, distavano un centinaio di metri dall’attuale.

Il nido di vespa velutina è stato segnalato agli Amici delle Api, dopo le segnalazioni raccolte dalla pagina Facebook Vespa velutina a Genova e provincia. L’associazione si occupa di “dare la caccia” all’insetto alieno che, giunto dall’Asia in circostanze ancora da chiarire, si sta diffondendo a macchia d’olio in Liguria. La nostra regione è stata ormai “conquistata” da Imperia a La Spezia senza incontrare grande “resistenza” da parte di chi dovrebbe invece contrastarla con ogni mezzo come previsto dalle direttive europee per le specie aliene e infestanti. I sospetti della presenza di un nido risalgono all’estate scorsa per le numerose segnalazioni di insetti in predazione sugli alveari della zona ma non era ancora stato individuato. Con la caduta delle ultime foglie, la presenza dell’oggetto di forma simile ad una damigiana non è passata inosservata e con qualche difficoltà è arrivata la segnalazione.

“Manca completamente l’informazione ai Cittadini – spiegano gli Amici delle Api – mancano dalle istituzioni ma manca anche la sensibilizzazione da parte di chi avrebbe l’interesse primario a combatterle perchè tra i primi ad essere danneggiati. Il problema viene largamente sottostimato e i risultati, purtroppo si vedono e si vedranno ancora di più nei prossimi anni a venire”.

Dopo la fine del progetto europeo Stop Velutina, infatti, i fondi destinati a combattere la diffusione del pericoloso calabrone asiatico si sono drammaticamente assottigliati passando da circa 2 milioni e mezzo del progetto europeo ai circa 50mila euro stanziati dalla Regione Liguria per la lotta, affidata al Parco delle alpi liguri che ha sede ad Imperia, al margine occidentale della Liguria.

“In tutta la provincia di Genova – spiegano gli Amici delle Api – c’è un solo neutralizzatore ufficiale della Regione Liguria. Un volontario della protezione civile di Bogliasco che, secondo qualcuno, dovrebbe intervenire da Moneglia a Cogoleto con un rimborso spese di qualche decina di euro. Il tutto, spiace ammetterlo, nel silenzio generale di apicoltori e agricoltori che avrebbero invece tutto l’interesse di chiedere ben altro impegno a chi, per legge, dovrebbe risolvere il problema”.

Lo scorso anno sono stati ben dieci i nidi attivi di Vespa velutina trovati nel solo territorio cittadino di Genova.

Molti di essi non sono stati neutralizzati per la carenza di personale ed hanno prodotto nuove e più forti infestazioni. L’emergenza Vespa velutina a Genova

Cosa fare se si avvista un nido o una vespa velutina

La lotta alla Vespa velutina, in assenza di un vero e proprio organismo di controllo, resta in gran parte affidata alla buona volontà dei Cittadini.

Lo scorso anno, a Genova, sono stati trovati ben 10 nidi e per la quasi totalità su segnalazione diretta di persone che, guardando gli alberi, hanno visto i nidi e hanno avvisato le autorità competenti.

Chi avvista un nido o una vespa dovrebbe inviare una segnalazione all’indirizzo email [email protected] ed attendere la risposta di chi è preposto ad intervenire.

Sfortunatamente, però, apicoltori e volontari segnalano una certa mancaza di trasparenza e, dopo la segnalazione, di una quasi totale assenza di informazioni come le tempistiche di intervento o anche solo quando e SE il nido è stato distrutto.

Nella maggior parte dei casi, poi, per esigenze legate al corretto intervento, il nido non viene rimosso e spesso i Cittadini non hanno modo di sapere se l’intervento è stato fatto oppure no.

Per questo, comitati come quello degli Amici delle Api o della pagina Facebook “Vespa velutina a Genova e provincia” invitano chi avvista nidi e vespe a segnalare anche alle pagine e all’indirizzo [email protected] e postando foto e filmati sulle pagine social

