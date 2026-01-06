martedì 6 Gennaio 2026
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeGenovaCronacaGenova, fiamme sul traghetto GNV Majestic, paura in Porto
Notizie LiguriaGenovaCronacaQuartieri

Genova, fiamme sul traghetto GNV Majestic, paura in Porto

Redazione Liguria
0

GNV MajesticGenova – Fiamme a bordo del traghetto GNV Majestic nel porto genovese e scatta l’emergenza. Momenti di comprensibile paura, ieri sera, intorno alle 21,30, sulla nave traghetto Majestic, di proprietà della compagnia di navigazione GNV a causa di un principio di incendio divampato le condotte di scarico dei motori e il fumaiolo dell’imbarcazione.
Subito sono scattate le misure anti incendio con il personale addetto alla sicurezza mobilitato ad affrontare rapidamente l’emergenza ma a ponte Caracciolo, dove è ormeggiata la GNV Majestic sono arrivati i vigili del fuoco ed il personale della Capitaneria di Porto.
Le persone a bordo sono state organizzate per una eventuale evacuazione rispettando i punti di aggregazione e le misure di emergenza a bordo.
I pompieri hanno domato il principio di incendio con il supporto del personale di bordo e hanno poi avviato le operazioni di bonifica e le prime indagini per accertare l’origine e le cause dell’incendio.
La nave traghetto Gnv Majestic non è potuta ripartire per Tangeri, luogo di destinazione, ma si è fermata in attesa di riparazioni e verifche di sicurezza da parte delle autorità preposte che autorizzeranno o meno la partenza.
Fortunatamente non si registrano feriti.

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2026
ALTRE STORIE
meteo liguria 6 gennaio 2026

Meteo Liguria, Epifania con vento e gran freddo

Cronaca
coda autostrada A10

Autostrade, pomeriggio di incidenti e code: traffico nel caos in A7...

Cronaca
Feretro Emanuele Galeppini

Tragedia in Svizzera, arrivata a Genova la salma di Emanuele Galeppini

Cronaca
crans montana incendio

Tragedia di Crans Montana, in Italia sarebbero già stati arrestati, polemiche

Cronaca