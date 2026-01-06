Genova, fiamme sul traghetto GNV Majestic, paura in Porto

Genova – Fiamme a bordo del traghetto GNV Majestic nel porto genovese e scatta l’emergenza. Momenti di comprensibile paura, ieri sera, intorno alle 21,30, sulla nave traghetto Majestic, di proprietà della compagnia di navigazione GNV a causa di un principio di incendio divampato le condotte di scarico dei motori e il fumaiolo dell’imbarcazione.

Subito sono scattate le misure anti incendio con il personale addetto alla sicurezza mobilitato ad affrontare rapidamente l’emergenza ma a ponte Caracciolo, dove è ormeggiata la GNV Majestic sono arrivati i vigili del fuoco ed il personale della Capitaneria di Porto.

Le persone a bordo sono state organizzate per una eventuale evacuazione rispettando i punti di aggregazione e le misure di emergenza a bordo.

I pompieri hanno domato il principio di incendio con il supporto del personale di bordo e hanno poi avviato le operazioni di bonifica e le prime indagini per accertare l’origine e le cause dell’incendio.

La nave traghetto Gnv Majestic non è potuta ripartire per Tangeri, luogo di destinazione, ma si è fermata in attesa di riparazioni e verifche di sicurezza da parte delle autorità preposte che autorizzeranno o meno la partenza.

Fortunatamente non si registrano feriti.