Genova, la Befana dei Vigili del Fuoco in piazza Matteotti

Genova – Anche oggi, giorno dell’Epifania, è tornato il tradizionale appuntamento con la Befana dei Vigili del Fuoco e la “discesa” della vecchina con il sacco dei doni per i bambini presenti in piazza Matteotti.

Un evento molto seguito e sentito che ha spinto molte famiglie a sfidare il freddo gelido per assistere allo spettacolo organizzato dal Comune di Genova in collaborazione con Fiva Confcommercio, con il comando dei Vigili del fuoco, l’Associazione nazionale del corpo dei Vigili del Fuoco e l’associazione Nazionale Carabinieri.

All’evento era presente anche la sindaca Silvia Salis

“Chiudiamo queste feste con un altro momento di grande partecipazione – ha detto Salis – Dall’accensione dell’albero a De Ferrari e dall’inaugurazione del presepe a Palazzo Rosso in poi, Genova ha risposto con entusiasmo a tutte le iniziative di questo Natale: abbiamo visto tanti turisti per le vie della città e non dimenticheremo la grande folla in piazza della Vittoria per il Capodanno. Vogliamo che la nostra città sia sempre così: viva, accogliente e piena di energia, a misura di famiglie e con tante opportunità per tutte le generazioni di genovesi”.