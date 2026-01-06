Migranti, in arrivo al Porto di La Spezia la nave umanitaria Solidaire

La Spezia – E’ previsto per il primo pomeriggio di oggi, martedì 6 gennaio, nel porto spezzino, l’arrivo della nave umanitaria Solidaire che trasporta 33 Migranti salvati dal naufragio al largo delle coste africane.

I Migranti, in gran parte donne e minori non accompagnati, verranno visitati al momento dello sbarco e poi smistati nelle strutture di accoglienza presenti sul territorio secondo quanto disposto dal Governo centrale che ha indicato come “porto sicuro” La Spezia contravvenendo ancora alle norme del diritto internazionale che indica nel porto più vicino (e sicuro) la destinazione dei naufraghi raccolti in mare.

Secondo le accuse delle organizzazioni umanitarie, invece, la nuova normativa decisa dal Governo sarebbe un espediente per allungare i tempi della navigazione delle navi umanitarie che così resterebbero lontane dai luoghi dove avvengono i naufragi ed i salvataggi, per un periodo di tempo più prolungato. Tempo che, sempre secondo le accuse delle organizzazioni umanitarie, viene sottratto al salvataggio di persone su rotte ben note per le tragedie e gli affondamenti con centinaia di morti, anche bambini.

Proteste anche da parte di chi non comprende perché, a norma di legge, si sia deciso di modificare l’indicazione di “Porto sicuro” trasferendo al nord Italia navi che normalmente non viaggerebbero così lontano.