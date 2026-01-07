Crans-Montana, dubbi sulla morte di Emanuele Galeppini: la famiglia chiede chiarezza

Genova – La famiglia di Emanuele Galeppini chiede chiarezza sulla morte del figlio, una delle vittime del terribile incendio di Crans Montana che è costato la vita a quaranta persone, per lo più giovanissime.

A renderlo noto sono le edizioni odierne del Secolo XIX e di Repubblica, dove si legge come la famiglia del giovane golfista genovese si sia affidata al legale Alessandro Vaccaro per ricostruire la morte del figlio.

Nelle prime ore dopo Capodanno, infatti, si pensava che il ragazzo fosse rimasto bloccato all’interno del locale e che la sua morte fosse causata dalle ustioni riportate, così come accaduto per molto altre vittime. A maggior ragione dopo le comunicazioni arrivate dalle autorità svizzere, che avevano dichiarato di dover attendere l’esito degli esami del DNA prima di poter avere un riscontro ufficiale.

Quando il corpo di Galeppini è stato restituito alla famiglia, però, i suoi cari hanno potuto constatare come fosse privo di ustioni e con ancora il documento d’identità e il cellulare in buone condizioni nelle tasche. Inoltre, al momento non è chiaro se Emanuele sia stato ritrovato fuori o all’interno del locale e la famiglia non ha ricevuto risposta alla richiesta di poter svolgere l’autopsia per chiarire le cause del decesso.

