Freddo intenso in Liguria, ecco cosa cambia nelle prossime ore

Il freddo intenso stringe nel suo abbraccio gelido la Liguria e il centro meteo Limet segnala che il picco del freddo in quota viene raggiunto in queste ore, riflettendosi anche al suolo per effetto anche dei cieli sereni, in attesa di un passaggio perturbato che interesserà l’Europa su larga scala, eccezion fatta per gran parte del Nord Italia.

Le temperature sono diffusamente sotto lo zero, questa mattina, nelle zone interne della Liguria, con valori localmente prossimi o inferiori ai -10°C.

Anche sulla costa è investita dall’ondata di freddo con pressoché tutta la fascia costiera che riporta valori inferiori ai +5°C, fatta eccezione per la riviera di Ponente nel tratto compreso tra Savonese occidentale ed Imperiese orientale.

Da sottolineare anche i valori negativi sui quartieri collinari di Genova, fatto che, prendendo come riferimento la nostra stazione di Genova S.Eusebio (che al momento registra -1.2°C in minima odierna), non accadeva dal 9 febbraio 2023, quando si registrarono -1.5°C.

Intanto, nei prossimi giorni è previsto un aumento termico in quota che riporterà le temperature in media o poco sopra, con precipitazioni diffuse sul centro-sud Italia e con neve sulle Alpi centro-occidentali (in particolare sui versanti franco-svizzeri); in Liguria invece cieli in prevalenza nuvolosi a cavallo del weekend, con possibili brevi rovesci più probabili nello Spezzino, al confine con la Toscana.

La notte trascorsa e il giorno che verrà

Ancora una volta, le inversioni termiche hanno prevalso: dal punto di vista termico, le temperature minime si sono mantenute tra -12.8°C e +1.9°C nell’interno e basso Piemonte e tra -1.2°C e +6.8°C sulla costa. Nel dettaglio vediamo le località più fredde:

Rifugio La Terza (IM, 2065m slm): -10.2°C

Rezzoaglio basso (GE, 700m slm): -9.1°C

Le località più “calde” della rete di ossrvazione di Limet Liguria:

Laigueglia (SV): +6.8°C

Marina di Loano (SV): +6.1°C

Loano Centro (SV): +6.2°C

I capoluoghi di provincia hanno invece registrato valori tra +3/+5°C ad Imperia, +2/+3°C a Savona, -1/+4°C a Genova ed infine +2/+3°C a La Spezia.

Le previsioni per oggi:

Nella giornata odierna cieli sereni o poco nuvolosi su tutta la regione, prima di un generale annuvolamento atteso in serata a partire da ovest per il transito di nubi medio-alte, ma senza fenomeni associati.

Per maggiori dettagli e per rimanere aggiornati sull’evoluzione dei prossimi giorni, vi invitiamo a consultare il bollettino meteo su Limet Liguria