Genova, attivi a partire da oggi gli autovelox in via Pra’

Genova – Sono stati attivati oggi gli autovelox posizionati in via Pra’, nel ponente genovese, che controlleranno la velocità di tutti i mezzi in transito.

I due tutor si trovano all’altezza del civico 1A e del civico 70, a notevole distanza tra di loro. Nel tratto il limite è di 50km/h, entrambi gli autovelox saranno funzionanti per i due sensi di marcia e saranno attivi durante tutte le ore della giornata, 24 ore su 24.

Molti cittadini e residenti della zona in passato si sono lamentati dell’alta velocità raggiunta da alcuni veicoli che transitavano lungo la via del quartiere di Pra’ sia durante le ore notturne che in pieno giorno, mettendo a rischio l’incolumità dei pedoni e anche degli altri veicoli presenti sulla strada.

