mercoledì 7 Gennaio 2026
Sciopero del personale Trenitalia per il Capotreno aggredito a Imperia

Redazione Liguria
0

carabinieri, ferrovia, treniGenova – Uno sciopero del personale di Trenitalia per chiedere più sicurezza a bordo dei treni a seguito della violenta aggressione avvenuta nell’imperiese ai danni di un capotreno.
Lo stato di agitazione è stato annunciato dalle segreterie regionali Filt Cgil Fit Cisl Uiltrasporti Ugl Ferrovie per protestare contro il costante aumento di episodi di violenza a bordo dei treni e ai danni di personale viaggiante.
Lo sciopero avrà la durata di 8 ore, dalle ore 9.01 alle ore 17.00 del giorno giovedì 8 Gennaio 2026 e coinvolgerà il personale degli equipaggi, i capitreno e macchinisti, personale diretti e indiretti compresi quadri e amministrativi di Trenitalia DOIC (Direzione Operativa Intercity).
Lo stato di agitazione potrà avere conseguenze sul servizio di trasporto con ritardi e cancellazioni

