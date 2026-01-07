Sciopero del personale Trenitalia per il Capotreno aggredito a Imperia

Genova – Uno sciopero del personale di Trenitalia per chiedere più sicurezza a bordo dei treni a seguito della violenta aggressione avvenuta nell’imperiese ai danni di un capotreno.

Lo stato di agitazione è stato annunciato dalle segreterie regionali Filt Cgil Fit Cisl Uiltrasporti Ugl Ferrovie per protestare contro il costante aumento di episodi di violenza a bordo dei treni e ai danni di personale viaggiante.

Lo sciopero avrà la durata di 8 ore, dalle ore 9.01 alle ore 17.00 del giorno giovedì 8 Gennaio 2026 e coinvolgerà il personale degli equipaggi, i capitreno e macchinisti, personale diretti e indiretti compresi quadri e amministrativi di Trenitalia DOIC (Direzione Operativa Intercity).

Lo stato di agitazione potrà avere conseguenze sul servizio di trasporto con ritardi e cancellazioni