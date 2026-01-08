Campostano, il Comune boccia supermercato Basko e insediamento commerciale

Genova – Niente supermercato Basko e niente nuovo complesso commerciale nell’area di Campostano a Nervi. La decisione finale è arrivata dalla Direzione Urbanistica del Comune di Genova che arriva dopo le perplessità manifestate dalla conferenza dei servizi.

Il “Polo Urbano San Siro” non si farà ed esultano i comitati e le associazioni che hanno dato battaglia contro il progetto e senza mai darsi per vinti hanno costruito le basi per far tramontare il progetto che avrebbe potuto cementificare una delle ultime aree disponibili nel quartiere.

Tra le criticità più dure da superare quella della quota di spazio destinata all’uso pubblico e che, per il Comune deve essere preponderante mentre nel progetto per il complesso del Polo Urbano San Siro risulterebbe minoritaro rispetto alle porzioni spazio destinate all’attività commerciale