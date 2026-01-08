Genova, chiusa dopo 35 anni la Tabaccheria della Stazione Brignole

Genova – La storica tabaccheria della stazione Brignole ha chiuso e rischia di finire nel circuito delle attività della grandi compagnie perdendo la sua anima genovese. Non sono bastate le 6mila firme raccolte in pochissimo tempo per salvare dalla chiusura l’attività che Mirella Strata gestiva da oltre 30 anni e che era rimasta aperta persino durante la pandemia del Covid, quando le persone che viaggiavano erano ridotte al lumicino ma “meritavano di trovare il servizio”.

E proprio il Covid ha dato “la mazzata” all’attività perché, ovviamente, i costi dell’affitto restavano, gli aiuti pressoché inesistenti e la clientela ovviamente era drasticamente calata. Difficile mantenere gli incassi del periodo di normale attività e così la titolare ha faticato a pagare l’affitto entrando in un circolo vizioso che ha portato la proprietà di Grandi Stazioni a revocare il contratto ed intimare lo “sfratto”.

L’appello lanciato alla città ha raccolto oltre 6mila firme in poco tempo ma non ha salvato l’attività dalla chisura e ieri la Tabaccheria ha dovuto chiudere.

Un gruppo di amici e di clienti affezionati ha organizzato un presidio davanti al locale e la titolare ha deciso di tentare il tutto per tutto chiedendo un rinnovo del contratto.

Lunedì 12 gennaio, alle 10, è stato organizzato un presidio anche davanti a Palazzo Tursi, sede del Comune di Genova e l’assessore al Commercio Tiziana Beghin ha accolto la richiesta di incontro per verificare se è possibile una soluzione al problema.

L’ultima parola spetta però alla proprietà di Grandi Stazioni che potrebbe decidere di premiare in qualche modo la tenacia della titolare, che ha garantito un servizio essenziale durante il difficiole periodo del Covid, anche mettendo a rischio la propria salute, e consentendo il rientro del “debito” con una dilazione nel tempo che possa consentire il recupero dell’attività.