Genova, danneggiano moto parcheggiate in Albaro: denunciati tre 16enni

Genova – Tre giovanissimi di 16 anni sono stati denunciate dalle forze dell’ordine per aver danneggiato alcuni motoveicoli parcheggiati in via Zara, nel quartiere genovese di Albaro, nella notte tra lunedì 5 e martedì 6 gennaio.

A dare l’allarme sono stati alcuni residenti, che si sono insospettiti da alcuni rumori provenienti dalla strada e hanno notato i tre danneggiare alcuni scooter in sosta.

Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia, i quali si sono messi subito sulle tracce dei tre ragazzini e li hanno rintracciati mentre stavano fuggendo verso corso Italia.

Subito raggiunti, sono stati fermati e accompagnati in Questura: dagli accertamenti svolti, è emerso come due di loro avessero già precedenti di questo genere. Sono stati tutti e tre affidati ai genitori e dovranno rispondere dell’accusa di danneggiamento.

