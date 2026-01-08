Genova tra le 52 mete da visitare nel 2026 per il New York Times

Genova – Genova è l’unica grande città italiana inserita tra le cinquantadue mete da visitare nel 2026 dal New York Times. Un riconoscimento importante per il capoluogo ligure, che insieme a Cervinia ed Assisi viene inserita nel lungo elenco pubblicato all’inizio del nuovo anno dal celebre quotidiano statunitense.

“All’interno del centro storico – scrive il New York Times – i sontuosi Palazzi dei Rolli riaprono sale da tempo chiuse al pubblico, con mostre che esplorano la storia del commercio e delle migrazioni della città. A marzo, Palazzo Ducale, il principale museo d’arte della città, ospita un’importante mostra di opere dell’artista fiammingo Anthony van Dyck, che dipinse ritratti della nobiltà cittadina negli anni Venti del Seicento”.

Ma non finisce qui: “Il progetto Waterfront di Levante, ideato da Renzo Piano, che trasformerà una zona con vecchi luna park in passeggiate e spazi culturali, è in fase di completamento, ricollegando ‘La Superba’ (come è conosciuta la città) al suo illustre passato marittimo”.

Infine, non poteva mancare un passaggio sulla cucina genovese. “A tutto questo si aggiunge una nuova generazione di chef liguri che ripensano i frutti di mare, le trofie al pesto e la focaccia, la scena gastronomica genovese appare fresca come il lungomare”, conclude il New York Times.

