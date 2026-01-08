Imperia, capotreno ferito con una bottiglia, fermate due persone

Imperia – Ci sono due persone fermate per l’aggressione a colpi di bottiglia del capotreno in servizio sull’Intercity Genova–Ventimiglia. Si tratterebbe di una coppia sospettata di una rapina compiuta poco prima in città e che avrebbe litigato con il capotreno ferendolo con i cocci di una bottiglia.

La Questura di Imperia ha fermato i due accusandoli della rapina e, in particolare l’uomo, di essere l’autore del ferimento del capotreno.

Secondo le prime ricostruzioni degli eventi la coppia avrebbe derubato una persona in centro dopo averla gettata a terra e ferita con diversi pugni e calci.

L’aggredito si sarebbe recato nella stazione trovando i due e, avendoli riconosciuti, li ha affrontati facendo nascere una lite furiosa.

La coppia avrebbe a quel punto cercato di salire sul treno in transito e il capo treno, avendo visto che era in corso la rissa, ha cercato di impedire l’accesso al convoglio scatenando la reazione dell’uomo che lo avrebbe ferito.

Il capo treno è poi sceso alla stazione di Genova Principe per farsi medicare ed è stato portato al pronto soccorso.

La denuncia di quanto avvenuto a fatto scattare le indagini e grazie alle riprese delle telecamere di sorveglianza gli agenti della Questura di Imperia hanno trovato e fermato i due presunti aggressori e rapinatori.

Oggi, in segno di solidarietà con il capo treno, è stato indetto uno sciopero del personale della stazione di Principe che è in corso.