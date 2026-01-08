Incidente stradale sull’autostrada A7 Genova – Milano, code e rallentamenti

Isola del Cantone (Genova) – Ancora code sull’autostrada A7 Genova – Milano ed ancora disagi per automobilisti e trasportatori. A causa di un incidente stradale sono segnalati tre chilometri di coda tra i caselli di Isola del Cantone e Vignole Borbera, in direzione Milano, al confine tra Liguria e Piemonte.
Secondo le prime ricostruzioni il conducente del veicolo avrebbe perso il controllo della vettura finendo contro il guard rail.
Le operazioni di soccorso e bonifica hanno causato un restringimento di carreggiata che causa la coda e i rallentamenti su un percorso già complesso e reso difficile dai cantieri che proseguono ormai da oltre tre anni in entrambe le direzioni.
Nell’incidente sarebbe rimasto ferito un uomo di 50 anni trasferito in ospedale per accertamenti.
