giovedì 8 Gennaio 2026
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeGenovaCronacaIncidente stradale sull'autostrada A7 Genova - Milano, code e rallentamenti
Notizie LiguriaGenovaCronacaQuartieriBolzaneto

Incidente stradale sull’autostrada A7 Genova – Milano, code e rallentamenti

Redazione Liguria
0

coda autostradaIsola del Cantone (Genova) – Ancora code sull’autostrada A7 Genova – Milano ed ancora disagi per automobilisti e trasportatori. A causa di un incidente stradale sono segnalati tre chilometri di coda tra i caselli di Isola del Cantone e Vignole Borbera, in direzione Milano, al confine tra Liguria e Piemonte.
Secondo le prime ricostruzioni il conducente del veicolo avrebbe perso il controllo della vettura finendo contro il guard rail.
Le operazioni di soccorso e bonifica hanno causato un restringimento di carreggiata che causa la coda e i rallentamenti su un percorso già complesso e reso difficile dai cantieri che proseguono ormai da oltre tre anni in entrambe le direzioni.
Nell’incidente sarebbe rimasto ferito un uomo di 50 anni trasferito in ospedale per accertamenti.

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2026
ALTRE STORIE
Fiamma Olimpica

Milano-Cortina, la Fiamma Olimpica arriva in Liguria: il percorso

Cronaca
Polizia ferroviaria

Imperia, capotreno ferito con una bottiglia, fermate due persone

Cronaca
Polizia notte auto

Genova, danneggiano moto parcheggiate in Albaro: denunciati tre 16enni

Cronaca
tabaccheria stazione brignole

Genova, chiusa dopo 35 anni la Tabaccheria della Stazione Brignole

Cronaca