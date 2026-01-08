Lumarzo, a fuoco il tetto di un’abitazione: intervento dei pompieri

Lumarzo (Genova) – Un incendio che ha interessato un’abitazione è scoppiato questa mattina a Lumarzo.

A lanciare l’allarme sono stati gli stessi residenti e anche alcuni vicini, che hanno visto le fiamme e una densa nuvola di fumo alzarsi verso il cielo.

Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco, giunte sul luogo indicato con un’autobotte per la riserva d’acqua e il carro aria respirabile. Le operazioni sono andate avanti per alcuni minuti, prima che le fiamme venissero del tutto domate.

Non si sono registrate persone ferite o intossicate: gli abitanti, infatti, sono riusciti a mettersi in salvo in maniera autonoma prima dell’intervento dei pompieri.

Al momento rimane da chiarire la dinamica di quanto accaduto così come non è chiaro che cosa abbia scaturito l’incendio.

