giovedì 8 Gennaio 2026
Meteo Liguria, aumentano le nuvole ma senza pioggia

Redazione Liguria
0

meteo Liguria giovedì 8 gennaio 2026Temperature in risalita dopo il picco negativo dei giorni scorsi e valori in leggero aumento sia in quota, sia nei fondovalle anche se in modo non troppo marcato, a causa della aumento delle nuvolosità prevista nei prossimi giorni.
Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per la giornata di oggi, giovedì 8 gennaio 2026:
Giornata caratterizzata da nuvolosità irregolare in transito ma senza fenomeni associati. Nubi più compatte tra Genovesato occidentale e Savonese sui versanti costieri.
Velature diffuse altrove, fase più soleggiata a ponente a metà giornata.
In serata, copertura più compatta in risalita da Sud Ovest, coadiuvata dai venti di Libeccio.
Venti  moderati dai quadranti settentrionali, in rotazione nel corso della giornata a Sud Est su Savonese e Genovesato.
Mare generalmente mosso al mattino, in aumento a molto mosso o localmente agitato in serata.
Temperature minime in lieve aumento, più marcato nei fondovalle, massime in aumento.
Sulla costa temperature minime tra +2°C/+7°C e massime tra +9°C/+11°C.
Nell’interno attese temperature minime tra -4°C/+1°C e massime tra +2°C/+8°C.

