giovedì 8 Gennaio 2026
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeImperiaCronacaPaura a Ventimiglia, donna accoltellata cade dalla finestra per scappare dal marito:...
ImperiaCronacaNotizie LiguriaNotizie in evidenza

Paura a Ventimiglia, donna accoltellata cade dalla finestra per scappare dal marito: è grave

Redazione Liguria
0

Croce Rossa La Spezia ambulanzaVentimiglia (Imperia) – Attimi di grande paura si sono vissuti questa mattina nei pressi di un’abitazione situata in corso Genova, a Ventimiglia, dove una donna sarebbe stata accoltellata dal marito e sarebbe poi caduta dalla finestra per tentare di fuggire alla violenza.
Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri. La donna nella caduta avrebbe riportato vari traumi e ferite e sarebbe in condizioni gravissime.
Per velocizzare le operazioni di soccorso stato allertato anche l’elicottero. La vittima è stata caricata a bordo e trasportata in codice rosso – quello di media gravità – all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.
Sono in corso gli accertamenti da parte dei militari dell’arma per ricostruire quanto successo. Si sta cercando di fare chiarezza sull’accaduto e anche sulla causa della caduta: al momento non è chiaro se la donna si sia lanciata dalla finestra per sfuggire alla violenza o se sia stata spinta dall’uomo.
——————————————————————————————————
Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!
Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it
Seguici sulla pagina Facebook
Iscriviti al canale whatsapp
Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads
Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2026
ALTRE STORIE
Feretro Emanuele Galeppini

Genova, stamattina a Boccadasse l’ultimo saluto ad Emanuele Galeppini

Cronaca
coda autostrada A10

Incidente stradale sull’autostrada A7 Genova – Milano, code e rallentamenti

Cronaca
Fiamma Olimpica

Milano-Cortina, la Fiamma Olimpica arriva in Liguria: il percorso

Cronaca
Polizia ferroviaria

Imperia, capotreno ferito con una bottiglia, fermate due persone

Cronaca