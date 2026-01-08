Paura a Ventimiglia, donna accoltellata cade dalla finestra per scappare dal marito: è grave

Ventimiglia (Imperia) – Attimi di grande paura si sono vissuti questa mattina nei pressi di un’abitazione situata in corso Genova, a Ventimiglia, dove una donna sarebbe stata accoltellata dal marito e sarebbe poi caduta dalla finestra per tentare di fuggire alla violenza.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri. La donna nella caduta avrebbe riportato vari traumi e ferite e sarebbe in condizioni gravissime.

Per velocizzare le operazioni di soccorso stato allertato anche l’elicottero. La vittima è stata caricata a bordo e trasportata in codice rosso – quello di media gravità – all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Sono in corso gli accertamenti da parte dei militari dell’arma per ricostruire quanto successo. Si sta cercando di fare chiarezza sull’accaduto e anche sulla causa della caduta: al momento non è chiaro se la donna si sia lanciata dalla finestra per sfuggire alla violenza o se sia stata spinta dall’uomo.

