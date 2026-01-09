venerdì 9 Gennaio 2026
Cronaca

Dolcedo, brucia il tetto di una casa

Vigili del Fuoco, pompieri, incendio interno localeDolcedo (Imperia) – Molta paura, tanti danni ma fortunatamente nessun ferito grave, ieri sera, nel rogo che ha distrutto il tetto di una palazzina di via Colle della Valle.
L’allarme è scattato intorno alle 19 e sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del comando di Imperia, con il supporto di due autobotti, e due campagnole.
Le fiamme avevano già coinvolto parte del tetto ed è stato difficile raggiungere i locali avvolti dalle fiamme e allestendo le tubazioni necessarie a portare l’acqua per lo spegnimento direttamente all’interno del locale, nel sottotetto.
Il rogo oltre ai travi del tetto aveva già raggiunto parte del puano mansardato di una villetta a due puani e il tetto dell’appartamento adicente.
Le squadre intervenute sono riuscite a spegnere le fiamme dopo più di un’ora, le operazioni di bonifica e minuto spegnimento si sono protatte nella notte.
Fortunatamente non si registrano feriti gravi. In mattinata il sopralluogo dei tecnici comunali per stabilire se l’abitazione è agibile o se le famiglie dovranno restare fuori casa.
Indagini in corso per stabilire l’origine del rogo.
