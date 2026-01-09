Genova, cocaina per un miliardo e mezzo di euro sequestrata in porto

Genova – Maxi sequestro di cocaina nel Porto di Genova che si conferma, ancora una volta, crocevia di ingresso del traffico di droga internazionale per l’Europa.

Il carico, immesso sul mercato, avrebbe fruttato oltre un miliardo e mezzo di euro.

I finanzieri del Comando Provinciale di Genova e i funzionari del Reparto Antifrode dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Genova hanno sequestrato, nella zona portuale di Sampierdarena, ben 2.109 panetti contenenti un quantitativo complessivo di oltre 2 tonnellate di sostanza stupefacente che, a seguito di analisi speditiva effettuata al momento del controllo, è risultata essere cocaina purissima.

L’ingente quantitativo era occultato all’interno di 87 sacchi di juta variopinti, avvolti in reti di nylon ed è stato rinvenuto dai funzionari doganali e dai finanzieri all’interno di un container proveniente dal Sud America, partito da uno dei principali porti colombiani.

L’attività è il risultato di un’intensa attività di controllo effettuata sulle rotte commerciali che collegano, tra l’altro, il Sud America con il porto di Genova, che storicamente rappresenta un crocevia dei flussi commerciali per l’Europa.

I 2.380 Kg. di sostanza stupefacente sequestrata, qualora immessa sul mercato, avrebbe generato alle organizzazioni criminali ingenti guadagni, per un valore stimato intorno a 1,5 miliardi di euro.

Il sequestro ben dimostra il ruolo centrale della città di Genova e del suo porto nell’ambito dei traffici illeciti internazionali e richiama l’attenzione del Governo e delle istituzioni sulla necessità di aumentare i controlli e rafforzare il sistema di verifica e indagine sulle merci in ingresso nel nostro paese.

La collaborazione tra Guardia di Finanza e Agenzia delle Entrate è cruciale nelle indagini per il contrasto dei traffici illeciti e necesiterebbe del sostegno delle autorità preposte con rafforzamento del personale, degli strumenti di indagine e delle attrezzature di controllo dei container in ingresso che, attualmente, avviene “a campione”.