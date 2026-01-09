Genova, incidente auto-bici a Sturla: soccorsi sul posto e traffico in tilt

Genova – Un altro incidente si è verificato nella tarda mattinata odierna, venerdì 9 gennaio, dopo quello avvenuto a Pontedecimo, in via Gallino, costato la vita ad un uomo che è stato travolto da un camion.
Questa volta è accaduto nei pressi di piazza Sturla e a scontrarsi sarebbero state un’auto e una bicicletta. Al momento non si conosce l’esatta dinamica dell’incidente e nemmeno le condizioni delle persone rimaste eventualmente ferite, ma sul posto sono giunti i soccorsi.
Sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale, i quali hanno svolto gli accertamenti necessari a chiarire la dinamica dell’accaduto e hanno gestito il traffico che si è creato nella zona: code e rallentamenti si segnalano in via Caprera in direzione levante e in via dei Milla in direzione del centro città.
